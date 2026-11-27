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वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:32 AM IST
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तीन प्रमुख नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। यह कार्रवाई बिना अनुमति मुंबई में आयोजित 'चलो मुंबई' प्रदर्शन के मामले में की गई है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। उधर, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने नागपुर में प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही, परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा।
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