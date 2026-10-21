Hindi News
›
Video
›
India News
›
AAP alleges that Punjab Chief Minister Bhagwant Mann was insulted at Delhi Airport and also slapped with a fin
{"_id":"6ad89ffdf2f02636530b00b6","slug":"aap-alleges-that-punjab-chief-minister-bhagwant-mann-was-insulted-at-delhi-airport-and-also-slapped-with-a-fin-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पेरिस से लौटे सीएम भगवंत मान का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ 'अपमान'? 50 हजार का जुर्माना भी लगा; खूब भड़की AAP","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पेरिस से लौटे सीएम भगवंत मान का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ 'अपमान'? 50 हजार का जुर्माना भी लगा; खूब भड़की AAP
आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार पंजाबियत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती है। पन्नू ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर जान-बूझकर तीन घंटे रोका गया और उसके बाद 50,000 रुपये का चालान भी काट दिया गया। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह जुर्माना क्यों लगाया गया है। लेकिन आरोप लगाया है कि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने ऊपर से भारी दबाव होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि यह सब कुछ ऊपर से आए आदेशों के तहत किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।