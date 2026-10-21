{"_id":"6ad89ffdf2f02636530b00b6","slug":"aap-alleges-that-punjab-chief-minister-bhagwant-mann-was-insulted-at-delhi-airport-and-also-slapped-with-a-fin-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पेरिस से लौटे सीएम भगवंत मान का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ 'अपमान'? 50 हजार का जुर्माना भी लगा; खूब भड़की AAP","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार पंजाबियत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती है। पन्नू ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर जान-बूझकर तीन घंटे रोका गया और उसके बाद 50,000 रुपये का चालान भी काट दिया गया। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह जुर्माना क्यों लगाया गया है। लेकिन आरोप लगाया है कि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने ऊपर से भारी दबाव होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि यह सब कुछ ऊपर से आए आदेशों के तहत किया गया।





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