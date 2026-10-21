'राहुल गांधी विदेश में तख्तापलट की रणनीति बना रहे?' भाजपा का बड़ा आरोप, सीजेपी के प्रदर्शनों पर विपक्ष को घेरा

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि 'कुछ दिनों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ लोग देश का तिरंगा फहराना चाहते हैं, लेकिन भारत की सरकार कितनी तानाशाही है कि इन लोगों को तिरंगा फहराने से रोक रही है। आज आशुतोष रांका और सौरव दास की ज्यूडिशियल कस्टडी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसे देश के लोगों को जानना चाहिए। रांका और दास ने बॉन्ड भरा था कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे अशांति फैले, लेकिन निकलने के कुछ घंटे के बाद ही उन्होंने अपने पीस बॉन्ड को तोड़ा। वे जो विक्टिम कार्ड लेकर घूम रहे थे, वो आज दिल्ली हाईकोर्ट के सवालों से तार-तार हो गया।'संबित पात्रा ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी नेताओं से पूछा कि वे बार-बार विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जज ने कहा कि आपने पहले जिस कारण के लिए प्रदर्शन किया वो खत्म हो चुका है तो फिर अब अलग-अलग कारणों के लिए प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है?पात्रा ने कहा 'बार-बार विरोध प्रदर्शन का क्या मकसद है, ये विपक्षी नेता अपने बयानों से बता चुके हैं और वो है सत्ता परिवर्तन। उसके लिए हिंसा भी करनी पड़े, इसके समर्थन में भी कई नेता उतर आए हैं।'संबिता पात्रा ने कहा कि संजय राउत ने अल्बानिया की जलती हुई संसद की तस्वीरें दिखाई। उनका कहना था कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश गए हैं और उनके आने के बाद देखिए क्या होता है। पात्रा ने कहा कि 'इनके सरगना राहुल गांधी विदेश गए हैं, अपने मेंटर जॉर्ज सोरोस के पास ये जानने गए हैं कि किस तरह से देश में तख्ता पलट किया जाए? किस तरह से सत्ता परिवर्तन किया जाए? कहां उनसे चूक रह गई। कोशिश तो पूरी की थी लेकिन देश के लोगों ने साथ नहीं दिया।'