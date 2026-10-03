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8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की तैयारी कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Sumit Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 02:51 PM IST







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8वें वेतन आयोग की 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में बैठकें प्रस्तावित हैं, जबकि रिपोर्ट की अंतिम तारीख अभी तय नहीं है। ... और पढ़ें

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