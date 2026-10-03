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ममता को धन्यवाद वाली पोस्ट पर एक्स की रोक: दीपके बोले- 10 अक्तूबर से पहले अकाउंट भी हट सकता है; और क्या कहा?

Sat, 03 Oct 2026 02:55 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 03 Oct 2026 02:55 PM IST
सार

ममता बनर्जी के सीजेपी आंदोलन के समर्थन के बाद अभिजीत दीपके की धन्यवाद वाली एक्स पोस्ट प्रतिबंधित हो गई। दीपके ने 10 अक्तूबर से पहले अपना अकाउंट हटाए जाने की आशंका जताई है। आखिर पोस्ट क्यों रोकी गई और आगे क्या होगा? जानिए...

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CJP Founder Abhijeet Dipke Says X Handle May Be Taken Down After Post Thanking Mamata Was Restricted
अभिजीत दीपके - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि अगर उनका एक्स अकाउंट 10 अक्तूबर से पहले हटा दिया जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। यह बयान उनकी उस पोस्ट को एक्स पर प्रतिबंधित किए जाने के बाद आया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आंदोलन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया था। 

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दीपके ने एक्स पर ममता बनर्जी को टैग करते हुए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया था और लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की थी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने इस पोस्ट को साझा किया। बाद में एक्स पर पोस्ट उपलब्ध नहीं रही और उसकी जगह स्थानीय नियमों के कारण सामग्री प्रतिबंधित होने का संदेश दिखाई दिया। 
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डेरेक ओ'ब्रायन ने सरकार पर लगाया आरोप
पोस्ट प्रतिबंधित होने के बाद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने कॉकरोच आंदोलन के समर्थन में मजबूती से अपनी बात रखी थी और दीपके ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। ओ'ब्रायन ने इस कार्रवाई के पीछे सरकार का हाथ होने का आरोप भी लगाया। इसके बाद दीपके ने ओ'ब्रायन की पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अगर 10 अक्तूबर से पहले सरकार उनका एक्स हैंडल हटा दे तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। 
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ममता बनर्जी ने CJP के आंदोलन को दिया समर्थन
यह घटनाक्रम ममता बनर्जी की ओर से शुक्रवार को सीजेपी के आंदोलन के समर्थन के बाद सामने आया। यह आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनावी प्रक्रिया तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में चलाया जा रहा है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होकर कोलकाता लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में बनर्जी ने सीजेपी, युवाओं और छात्रों के समर्थन की बात कही थी।

मुंबई में हुआ था प्रदर्शन
इससे एक दिन पहले सीजेपी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में पहुंचे थे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा था कि अगर ज्ञानेश कुमार पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने इसे शांतिपूर्ण आंदोलन बताते हुए निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की थी।


CJP के X अकाउंट को लेकर पहले भी विवाद
सीजेपी के एक्स अकाउंट को लेकर इससे पहले भी विवाद हो चुका है। मई 2026 में पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में रोका गया था। उस समय एक्स ने इसे कानूनी मांग के जवाब में की गई कार्रवाई बताया था। बाद में जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अकाउंट बहाल किया गया। 

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