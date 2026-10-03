खाड़ी में तेल सप्लाई पर खतरा: सऊदी और कतर में अमेरिका ने भेजीं खतरनाक मिसाइलें, क्या ईरान से युद्ध का डर बढ़ा

ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र की तेल और गैस सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने सऊदी अरब और कतर में दो अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल बैटरियां तैनात की हैं। एक बैटरी सऊदी अरब की एक अहम तेल सुविधा की सुरक्षा के लिए भेजी गई है। दूसरी कतर की एक प्रमुख गैस सुविधा की रक्षा के लिए तैनात की गई है। यह तैनाती ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बड़े सैन्य अभियान की आशंका बनी हुई है। सऊदी अरब और कतर को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले शुरू किए तो जवाबी कार्रवाई में उनकी ऊर्जा सुविधाएं निशाने पर आ सकती हैं।

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