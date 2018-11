एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Updated Fri, 16 Nov 2018 01:51 PM IST

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह एक–दूसरे के हमसफर बन गए हैं। दोनों ने इटली के लेक कोमो झील पर रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली है।

After wedding deepika ranveer zero bauaa get upset