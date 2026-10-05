{"_id":"6ac3ab1d1ba3fbdf40091219","slug":"video-delhi-police-statement-drug-syndicate-busted-over-7-kg-of-heroin-seized-4-arrested-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, यूपी से बरामद की 50 करोड़ की ड्रग्स","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

दिल्ली: जॉइंट CP विजय सिंह ने बताया, "एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया गया है; चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद की गई है.पैकेजिंग का कुछ सामान भी ज़ब्त किया गया है. इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है..."

... और पढ़ें