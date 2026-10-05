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दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, यूपी से बरामद की 50 करोड़ की ड्रग्स

Mon, 05 Oct 2026 07:20 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:20 PM IST
Delhi Police statement Drug syndicate busted over 7 kg of heroin seized 4 arrested
दिल्ली: जॉइंट CP विजय सिंह ने बताया, "एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया गया है; चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद की गई है.पैकेजिंग का कुछ सामान भी ज़ब्त किया गया है. इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है..."
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