{"_id":"6b035fd752c86e7f1505719d","slug":"pakistan-a-defeated-india-a-by-48-runs-tilak-varma-s-century-went-in-vain-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान ए ने भारत ए को 48 रन से हराया, तिलक वर्मा का शतक नहीं आया काम","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 48 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन उनका शतक टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रहा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भारत-ए के लिए सही साबित नहीं हुआ और पाकिस्तान-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 313 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई और पूरी टीम 265 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।



पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान-ए की टीम को सलामी बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत दिलाई। शामिल हुसैन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 23 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज माज सदाकत ने 63 गेंदों पर 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 59 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 7.5 ओवर में 66 रन जोड़कर पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद रोहेल नजीर जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन हसन नवाज ने पारी को संभाल लिया। उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए 82 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। कप्तान अब्दुल समद ने भी 35 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया।



पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवरों में लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे। फरहान यूसुफ ने 48 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 56 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। वहीं मोहम्मद इमरान ने महज 14 गेंदों में 23 रन बनाकर टीम के स्कोर को 313 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारत-ए की ओर से गेंदबाजी में हर्षित राणा, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने 2-2 विकेट हासिल किए। हालांकि भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बड़े स्कोर तक पहुंचने से नहीं रोक सके।



314 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत-ए की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। हालांकि कप्तान तिलक वर्मा ने एक छोर संभालकर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 149 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 100 रन बनाए। तिलक ने मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभाली और शतक पूरा करके टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश की। दूसरी ओर लोअर ऑर्डर में शाहबाज अहमद ने भी जबरदस्त संघर्ष दिखाया। उन्होंने 49 गेंदों में एक चौके और 4 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों की पारियों के बावजूद भारतीय टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई।



आखिरकार पाकिस्तान-ए के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को समेटते हुए अपनी टीम को 48 रनों से जीत दिला दी। इस मुकाबले में तिलक वर्मा का शतक और शाहबाज अहमद की अर्धशतकीय पारी चर्चा का विषय रही, लेकिन पाकिस्तान-ए की मजबूत बल्लेबाजी और भारतीय टीम के शुरुआती विकेटों ने मैच का रुख बदल दिया। इस हार के साथ भारत-ए को टूर्नामेंट में अपनी रणनीति और बल्लेबाजी की शुरुआत पर दोबारा विचार करने की जरूरत होगी।

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