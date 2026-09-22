आखिरी ओवर में ड्रामा, अंपायर ने पलटा फैसला, 2 रन से जीत, वैभव क्यों बाहर?

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बारिश से प्रभावित पांच-पांच ओवर के मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 32 रन बनाए, जिससे जापान के खिलाफ बड़ा उलटफेर होने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवर में आठ रन का बचाव करते हुए जापान को 30/3 पर रोक दिया और भारत ने दो रन से रोमांचक जीत दर्ज की।

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