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ओप्पो-वीवो का असली मालिक कौन? कैसे खड़ी हुई बीबीके इलेक्टॉनिक्स की सल्तनत? | अमर उजाला

Sat, 26 Sep 2026 04:11 PM IST
Jyoti Kumari Video
Video Published by: Jyoti Kumari Updated Sat, 26 Sep 2026 04:11 PM IST
Who is the real owner of Oppo and Vivo? How did BBK Electronics become a powerhouse? | Amar Ujala
ओप्पो-वीवो का असली मालिक कौन? कैसे खड़ी हुई बीबीके इलेक्टॉनिक्स की सल्तनत? | अमर उजाला
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