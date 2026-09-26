आरबीआई बुलेटिन: पश्चिम एशिया तनाव के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था से मिल रहा सहारा, कौन से सेक्टर हो रहे मजबूत?

वैश्विक स्तर पर गहराते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मौसम की अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का आंतरिक ढांचा अपनी मजबूती बनाए हुए है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीअई) द्वारा जारी नवीनतम बुलेटिन के 'स्टेट ऑफ द इकोनॉमी' लेख के अनुसार, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के बल पर देश के वित्तीय और बाहरी सेक्टर लगातार मजबूती हासिल कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (पहली तिमाही) में भारत ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद मजबूत जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि, सितंबर में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से कच्चे तेल के दाम चढ़ने, वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा आने और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई का दबाव फिर से बढ़ने की आशंका जताई गई है।

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