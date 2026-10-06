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सोने और चांदी के दाम में नहीं आया कोई बड़ा बदलाव , जाने क्या हैं आज के ताजा भाव?

Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
No major change in gold and silver prices; find out today's latest rates.
विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत रहने और घरेलू स्तर पर मांग कमजोर रहने का असर सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में देखने को मिला। राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ और दोनों कीमती धातुएं अपने पिछले स्तर पर ही कारोबार करती रहीं। बाजार के जानकारों के मुताबिक, घरेलू बाजार में इस समय सोने और चांदी की खरीदारी सीमित है। पितृपक्ष के कारण ज्वैलर्स और रिटेल ग्राहकों की ओर से मांग अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और भारतीय रुपये में कमजोरी भी कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर रही है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सभी टैक्स समेत 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। यानी पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोने की कीमत पिछले कुछ समय से 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के आसपास बनी हुई है। बाजार में मांग कमजोर होने के कारण खरीदारों की ओर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी कीमतों की दिशा को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में घरेलू बाजार में सोने की कीमत फिलहाल एक सीमित दायरे में बनी हुई है।

दूसरी ओर चांदी की कीमत भी सोमवार को स्थिर रही। दिल्ली के बाजार में चांदी 2,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बनी रही। चांदी की कीमत में भी पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ। कारोबारियों का कहना है कि चांदी में भी घरेलू मांग अपेक्षाकृत कमजोर है, जिसके कारण कीमतों में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि चांदी की औद्योगिक मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां आने वाले दिनों में इसके भाव को प्रभावित कर सकती हैं।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, डॉलर की मजबूती सोने और चांदी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। आम तौर पर मजबूत डॉलर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का ऊंचे स्तर पर बने रहना भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रहा है। जब बॉन्ड यील्ड ऊंची रहती है, तो निवेशकों के लिए ब्याज देने वाली परिसंपत्तियां आकर्षक हो सकती हैं, जिससे सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्ति पर दबाव बन सकता है।

फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बीच सोने-चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं। कारोबारियों की नजर अब डॉलर की चाल, रुपये की स्थिति, वैश्विक बॉन्ड यील्ड और आगामी त्योहारी सीजन की मांग पर है। जैसे-जैसे घरेलू बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, कीमतों में भी हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है।
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