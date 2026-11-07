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सोने-चांदी के दाम में आई भारी गिरावट, जानें क्या है आज का ताजा भाव!

Sat, 07 Nov 2026 04:04 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sat, 07 Nov 2026 04:04 AM IST
A sharp drop in gold and silver prices—find out the latest rates for today!
धनतेरस के पावन अवसर पर जहां देशभर में सोने-चांदी और आभूषणों की खरीदारी को शुभ माना जाता है, वहीं इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आमतौर पर धनतेरस के दिन बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ रहती है और सोने-चांदी की मांग में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऊंची कीमतों और बाजार में बनी अनिश्चितता के कारण ग्राहकों ने खरीदारी में सावधानी बरती। इसका असर सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दिया। शुक्रवार को दिल्ली के हाजिर बाजार में सुस्त मांग के बीच सोने की कीमतों में 2,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोने के साथ-साथ चांदी के भाव में भी कमजोरी देखने को मिली। इस गिरावट ने उन लोगों का ध्यान खींचा है, जो धनतेरस और दिवाली के मौके पर कीमती धातुओं की खरीदारी करने की योजना बना रहे थे।

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,500 रुपये घटकर 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। इस कीमत में सभी कर शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को सोना 1,48,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह एक ही कारोबारी सत्र में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। धनतेरस जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर सोने के भाव में आई इस कमी को बाजार के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि, कीमतों में गिरावट के बावजूद खरीदारों की ओर से बहुत उत्साह देखने को नहीं मिला। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि सोना अब भी आम ग्राहकों के लिए काफी महंगा बना हुआ है। लगातार ऊंचे स्तर पर बनी कीमतों के कारण कई लोग खरीदारी को लेकर सोच-समझकर फैसला कर रहे हैं।

सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को चांदी का भाव 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम टूटकर 1,92,500 रुपये पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को चांदी 1,94,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। यानी चांदी खरीदने वालों को भी कीमतों में कुछ राहत मिली है। बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे सुस्त मांग और खरीदारों की सतर्कता को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का त्योहार देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य नई वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि हर साल धनतेरस पर सर्राफा बाजार में विशेष रौनक रहती है। लेकिन इस बार महंगी कीमतों और आर्थिक अनिश्चितता ने खरीदारी के पारंपरिक उत्साह को कुछ प्रभावित किया है। कुल मिलाकर, धनतेरस पर दिल्ली के बाजार में सोने की कीमत 2,500 रुपये और चांदी की कीमत 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई। अब सभी की नजरें आने वाले कारोबारी सत्रों पर हैं कि क्या कीमतों में यह गिरावट आगे भी जारी रहती है या त्योहारी मांग बढ़ने से बाजार में फिर तेजी देखने को मिलती है।
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