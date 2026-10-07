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75 हजार से कम में शानदार रेंज, पांच किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST
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भारतीय बाजार में एक लाख से कम कीमत में कई ईवी मौजूद हैं, जो कम स्पीड के साथ अच्छी रेंज और रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी फीचर्स देते हैं। इनमें कुछ मॉडल एक चार्ज में 150 किलोमीटर तक की रेंज का दावा भी करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में।
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