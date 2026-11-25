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कंपनी ने पेश किया नया लोगो और ब्रांड पहचान जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने अपने पैसेंजर व्हीकल कारोबार JSW Motors की नई ब्रांड पहचान और वाहन बैज का अनावरण किया। करीब तीन साल पहले चीन की SAIC Motor के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए ऑटोमोबाइल कारोबार में उतरने की घोषणा के बाद यह कंपनी की अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विज्ञापन नया बैज तीन दिसंबर को कंपनी के पहले वाहन पर दिखाई देगा। इसके बाद आने वाले सभी वाहनों में भी इसी बैज का इस्तेमाल किया जाएगा। जेएसडब्ल्यू मोटर्स का फोकस नई ऊर्जा वाले पैसेंजर वाहनों पर रहेगा। कंपनी का मकसद वैश्विक तकनीक को भारतीय ग्राहकों तक पहुंचाना और अपने वाहनों के जरिए बाजार में अलग जगह बनाना है। विज्ञापन विज्ञापन

ऑटोमोबाइल बाजार में एक और नया नाम अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है। कंपनी का पहला मॉडल तीन दिसंबर को सामने आएगा। यह पांच सीटों वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी हो सकती है, जिसे चीन की चेरी ऑटोमोबाइल के प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसकी शुरुआती कीमत 35 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। खास बात यह है कि जेएसडब्ल्यू मोटर्स का यह कारोबार पहले से मौजूद जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया से अलग होगा। कंपनी महाराष्ट्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार कर रही है और आने वाले चार साल में 15 मॉडल लॉन्च करने की योजना है।