फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Automobiles News ›   Claimed 85 km range, ran only 16 km! Electric scooter company had to pay a fine.

85 KM रेंज का दावा, चला सिर्फ 16 KM! इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी को देना पड़ा जुर्माना

Sun, 04 Oct 2026 09:49 PM IST
Adarsh Jha अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Sun, 04 Oct 2026 09:49 PM IST
Claimed 85 km range, ran only 16 km! Electric scooter company had to pay a fine.
अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, आपने 88 हजार रुपये खर्च करके एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा, कंपनी ने 85 किलोमीटर की रेंज का दावा किया, लेकिन स्कूटर चलने लगा महज 16 किलोमीटर। बार-बार सर्विसिंग कराई, बैटरी भी बदलवाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्कूटर निर्माता कंपनी को न सिर्फ उत्पादन में खराबी का दोषी ठहराया, बल्कि ग्राहक को करीब 1 लाख 68 हजार रुपये लौटाने का आदेश भी दिया। आखिर क्या है पूरा मामला और अदालत ने कंपनी को कैसे सिखाया सबक? देखिए ये रिपोर्ट।

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते वक्त कंपनियों के बड़े-बड़े दावे ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। लंबी रेंज, कम खर्च और बेहतर परफॉर्मेंस के वादे किए जाते हैं। लेकिन जब यही दावे हकीकत में दम तोड़ने लगें, तो ग्राहक आखिर कहां जाए? केरल के पलक्कड़ में सामने आया यह मामला इसी सवाल का जवाब देता है। दरअसल, साल 2022 में एक ग्राहक ने अधिकृत डीलर से 88 हजार रुपये में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। कंपनी और डीलर ने दावा किया था कि स्कूटर छह घंटे में फुल चार्ज होकर 85 किलोमीटर तक चलेगा। साथ ही, वाहन पर तीन साल की वारंटी भी दी गई थी।

लेकिन स्कूटर खरीदने के साथ ही ग्राहक की मुश्किलें शुरू हो गईं। कंपनी के दावे के उलट, स्कूटर शुरुआत से ही महज 40 किलोमीटर की रेंज दे रहा था। वक्त बीतने के साथ इसकी परफॉर्मेंस और खराब होती चली गई। ग्राहक ने कई बार स्कूटर की सर्विसिंग कराई। यहां तक कि बैटरी भी बदलवाई गई, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। हालात ऐसे हो गए कि स्कूटर की रेंज घटकर सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर रह गई। इतना ही नहीं, चार्जर में खराबी और फ्रंट व्हील के बियरिंग में ढीलापन जैसी समस्याओं ने भी ग्राहक की परेशानी बढ़ा दी।

लगातार शिकायतों और मरम्मत के बावजूद जब स्कूटर ठीक नहीं हुआ, तो ग्राहक ने दिसंबर 2024 में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान पलक्कड़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्कूटर की तकनीकी जांच के लिए दो विशेषज्ञों की नियुक्ति की। विशेषज्ञों की संयुक्त रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आईं। जांच में पता चला कि फुल चार्ज होने के बावजूद स्कूटर महज 16 किलोमीटर ही चल पा रहा था। बैटरी में वोल्टेज की कमी और चार्ज को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता भी बेहद खराब पाई गई। इसके अलावा, शाफ्ट के छेद के आकार में गड़बड़ी और फ्रंट व्हील के शाफ्ट बियरिंग सिस्टम में भी खराबी मिली।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। वहीं, कंपनी और डीलर ने अपने बचाव में कई दलीलें दीं। उनका कहना था कि स्कूटर की कम रेंज के पीछे राइडर का वजन, सड़क की स्थिति, टायरों में हवा का दबाव, मौसम और तेज रफ्तार जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने शिकायत दर्ज कराने में देरी का तर्क भी दिया। लेकिन आयोग ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कंपनी और डीलर अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। लगातार नौ सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही भी की गई।

30 सितंबर को आयोग के अध्यक्ष विनय मेनन वी और सदस्यों विद्या ए तथा कृष्णनकुट्टी एन की पीठ ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने माना कि बार-बार बैटरी बदलने और मरम्मत के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। यह कंपनी की सेवा में कमी और वाहन में उत्पादन संबंधी खामी का मामला है। अदालत ने कंपनी और डीलर को कुल करीब 1 लाख 68 हजार रुपये देने का आदेश दिया। इसमें 88 हजार रुपये स्कूटर की पूरी कीमत का रिफंड, 55 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न और असुविधा के मुआवजे के तौर पर और 25 हजार रुपये कानूनी खर्च के लिए शामिल हैं।

यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम संदेश है। कंपनियां अपने उत्पादों की खराबी के लिए बिना सबूत ग्राहकों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकतीं। अगर बार-बार मरम्मत के बावजूद समस्या दूर नहीं होती और विशेषज्ञ जांच में उत्पादन संबंधी खामी साबित हो जाती है, तो ग्राहक रिफंड और मुआवजे की मांग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कंपनी के दावों और असल परफॉर्मेंस के बीच बड़ा अंतर हो, तो ग्राहक के पास कानूनी रास्ता भी मौजूद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ना चाबी, ना चार्जिंग की टेंशन! एथर कोनार्क का नया स्कूटर

Scooter
Automobiles
30 Sep 2026

नई महिंद्रा ओजी हो गई लॉन्च,जानें क्या है इसकी खासियत ?

थार ओजी
Automobiles
23 Sep 2026

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में कौन-कौन से नए फीचर्स मिलेंगे? इस दिन होगी लॉन्च

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट
Auto News
19 Sep 2026

टाटा पंच या मारुति बलेनो? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई!

टाटा पंच या मारुति बलेनो? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई!
Automobiles
08 Sep 2026

इन कारों की बाजार में जबरदस्त डिमांड अब पेट्रोल कार खरीदना पड़ेगा महंगा?

इन कारों की बाजार में जबरदस्त डिमांड अब पेट्रोल कार खरीदना पड़ेगा महंगा?
Automobiles
07 Sep 2026
विज्ञापन

एक लाख के बजट में आ रही हैं ये पांच शानदार बाइक, जानें कौन है सबसे ज्यादा आगे?

Top Five 125cc Motorcycles: एक लाख के बजट में आ रही हैं ये पांच शानदार बाइक, जानें कौन है सबसे ज्याद
Automobiles
07 Sep 2026

TVS ऑर्बिटर या Hero विडा... रेंज फीचर्स और कीमत में कौन बेहतर?

EV Scooters
Automobiles
06 Sep 2026
विज्ञापन

2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जानें इसकी कीमत!

2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जानें इसकी कीमत!
Automobiles
06 Sep 2026

टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स किया लॉन्च, 10 लाख से कम कीमत में दमदार फीचर्स

टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स
Auto News
03 Sep 2026

ऑडी क्यू3 की बुकिंग शुरू, केवल 1 लाख रुपये में बुक करें नई लग्जरी कार

ऑडी क्यू3
Auto News
02 Sep 2026

छोटी कार की खरीदारी में आएगी तेजी, जीएसटी दर में कटौती का मिलेगा फायदा!

Small Car Market में आएगी तेजी, GST Rate Cut का मिलेगा फायदा! Maruti Suzuki। RC Bhargava| Automobile
Automobiles
31 Aug 2026

CNG Car इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर | CNG Rule | CNG Vehicles | No Gas Refill | CNG Cars

CNG
Automobiles
30 Aug 2026

नई MG इलेक्ट्रिक कार ने जीता दिल... 517km रेंज, घर को भी देगी बिजली!

Cars
Automobiles
27 Aug 2026

Honda Rebel 300 E-Clutch Launch: Bharat में लॉन्च हुई होंडा रेबेल 300 | Royal Enfield Classic 350

होंडा रेबेल 300
Automobiles
26 Aug 2026

अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ 5 लाख के बजट में ये हैं दमदार गाड़ियां

Cars
Automobiles
25 Aug 2026

Honda Activa 125 या TVS Jupiter 125... कौन-सा स्कूटर है बेहतर?

Scooter
Automobiles
24 Aug 2026

कारों की दुनिया में बड़ा धमाका! EV से हाइब्रिड तक 4 नई गाड़ियां जल्द

New SUV Cars
Automobiles
23 Aug 2026

ये हैं दस लाख के बजट में मिलने वाली तेज रफ्तार कार

Cars Under 10 Lakh
Automobiles
22 Aug 2026

पेट्रोल का खर्च होगा आधा? ये हैं 28 kmpl तक माइलेज देने वाली 5 CARs

Hybrid Cars
Automobiles
20 Aug 2026

Toll Rules 2026: Toll Plaza के आसपास रहने वालों के लिए बदलने वाला है Pass का नियम, क्या होगा फायदा?

Toll Rules 2026: Toll Plaza के आसपास रहने वालों के लिए बदलने वाला है Pass का नियम, क्या होगा फायदा?
Auto News
13 Aug 2026

E20 Petrol का बड़ा सच!Pure Petrol क्यों नहीं मिलेगा?Mileage और पुरानी गाड़ियों पर सरकार का जवाब |AUV

E20 Petrol का बड़ा सच!Pure Petrol क्यों नहीं मिलेगा?Mileage और पुरानी गाड़ियों पर सरकार का जवाब |AUV
Auto News
27 Jul 2026

E20 Petrol Explained: कैसे तैयार किया जा रहा E20 पेट्रोल? एक्सपर्ट ने बताई अंदर की बात

E20 पेट्रोल
Auto News
17 Jul 2026

GST Slab से बल्ले बल्ले, Maruti Suzuki,TATA, Hyundai में Price Cut हुए, एक लाख से ज़्यादा छूट |

GST Slab से बल्ले बल्ले, Maruti Suzuki,TATA, Hyundai में Price Cut हुए, एक लाख से ज़्यादा छूट |
Automobiles
25 Sep 2025

Automobile Industry News: Diwali 2025 में खरीदें ये Luxury Cars, GST दरों में कमी का मिलेगा फायदा।

Automobile Industry News: Diwali 2025 में खरीदें ये Luxury Cars, GST दरों में कमी का मिलेगा फायदा।
Automobiles
07 Sep 2025

Delhi EV Policy 2.0: नई पॉलिसी में क्या-क्या प्रावधान? जानें क्या-क्या बदल सकता है। Amar Ujala News

Delhi EV Policy 2.0: नई पॉलिसी में क्या-क्या प्रावधान? जानें क्या-क्या बदल सकता है। Amar Ujala News
Automobiles
30 Aug 2025

Isobutanol Blending in Diesel: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द नए ईंधन विकल्प की जानकारी दी।

Isobutanol Blending in Diesel: केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने जल्द नए ईंधन विकल्प की जानकारी दी।
Automobiles
28 Aug 2025

Automotive Emission Types: अगले दस साल के लिए खरीदना चाहते हैं कार तो ईंधन के कितने विकल्प मौजूद?

Automotive Emission Types: अगले दस साल के लिए खरीदना चाहते हैं कार तो ईंधन के कितने विकल्प मौजूद?
Automobiles
21 Aug 2025

Automobile Industry News: Diwali 2025 होगी बंपर, Car-Bikes होंगी सस्ती, GST कम करेगी सरकार?

Automobile Industry News: Diwali 2025 होगी बंपर, Car-Bikes होंगी सस्ती, GST कम करेगी सरकार?
Automobiles
20 Aug 2025

Auto Expo 2023: Joy e-Bike ने ऑटो एक्सपो में लॉन्च किए तीन इलेक्ट्रिक वाहन

Auto Expo 2023:Joy e-Bike ने ऑटो एक्सपो में लॉन्च किए तीन इलेक्ट्रिक वाहन
Auto News
13 Jan 2023

Auto Expo 2023: ऑटो एक्सपो 2023 में दूसरे दिन भी एमजी ने पेश की नई कार कई सुविधाओं से है लैस

Auto Expo 2023:ऑटो एक्सपो 2023 में दूसरे दिन भी एमजी ने पेश की नई कार कई सुविधाओं से है लैस
Auto News
13 Jan 2023
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed