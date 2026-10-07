Meerut: मिनी स्टेडियम में घटिया ईट देख भड़कीं सीडीओ, मिड डे मील में दुर्गध पर कार्रवाई के निर्देश, जांच के लिए ईट और कॉलेज के रजिस्टर साथ ले गई सीडीओ