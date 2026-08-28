Naveen
Naveen
पढ़ने के लिए पीठ पर भारी बैग, हाथों में किताबें और स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना कई किलोमीटर का सफर
Anshika
अंशिका गुप्ता
Credit: Amar ujala
Ankesh
Ankesh Dogra
मंडी: चोलथरा कस्बा बना जलाशय, रेनशेल्टर नहीं बनने से लोग परेशान; किसान सभा ने आंदोलन का किया एलान

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