Uttarkashi News: भालू के हमले में महिला घायल, हायर सेंटर रेफर

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जानकारी के अनुसार ठांडी गांव निवासी मकानी देवी देर शाम अपनी छानी से घर लौट रही थीं। इसी दौरान रास्ते में अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें भालू के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।जहां चिकित्सकों ने महिलाओं की हालत गंभीर देखकर देहरादून रेफर कर दिया। वहीं, मुखेम रेंज के अधिकारी गोविंद पंवार ने बताया कि घटना के बाद क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ा दी गई है। उन्होंने ग्रामीणों से जंगल और छानियों में अकेले जाने के बजाय समूह में आवाजाही करने की अपील की है। साथ ही सतर्कता बरतने और आसपास भालू दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने को कहा है। संवाद