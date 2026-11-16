Uttarkashi News: सामूहिक दुष्कर्म मामले के विरोध में एनएसयूआई ने फूंका एबीवीपी का पुतला

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हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में सामने आए इस मामले में पुलिस ने एबीवीपी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पद प्रत्याशी धीरज बिष्ट समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि एबीवीपी छात्र हितों की बात करती है, लेकिन संगठन से जुड़े रहे छात्र नेता पर नाबालिग के साथ गंभीर अपराध का आरोप लगना चिंताजनक है।उन्होंने कहा कि छात्र संगठनों की जिम्मेदारी छात्रों के हितों और सुरक्षा के लिए आवाज उठाना है। ऐसे मामलों से संगठनों की कथनी और करनी पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने एबीवीपी का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग रखी। पुतला फूंकने व प्रदर्शन में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आदर्श राणा, मीडिया प्रभारी दीपक नेगी, अमन बिष्ट, कनकपाल रावत, अमन कठैत, शिवम नौटियाल, योगेश बिजल्वाण आदि कई छात्र शामिल रहे। संवाद