Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   The drama of killing the snake Kaliya was staged in Kyaark village.

Uttarkashi News: क्यार्क गांव में कालिया नाग मर्दन की लीला का किया मंचन

Wed, 11 Nov 2026 06:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Wed, 11 Nov 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
The drama of killing the snake Kaliya was staged in Kyaark village.
उत्तरकाशी। भटवाड़ी ब्लॉक के क्यार्क गांव में मंगलवार रात को आयोजित श्रीकृष्ण लीला में कालिया नाग मर्दन प्रसंग का भव्य मंचन किया गया। भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं के सजीव मंचन ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, डुंडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार और मुख्यमंत्री के गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट ने किया। उन्होंने ग्रामीणों की ओर से धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के लिए श्रीकृष्ण लीला के आयोजन की सराहना की। इस मौके पर कृष्ण लीला समिति के अध्यक्ष राजवीर सिंह रावत, वीरेंद्र राणा, विनोद पंवार, अमित नेगी, रविंद्र रावत, निर्देशक संजय राणा और भंडारी कुलवीर चौहान मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed