फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   The Congress will hold village-level public meetings against vote theft.

Uttarkashi News: वोट चोरी के खिलाफ गांव-गांव चौपाल लगाएगी कांग्रेस

Sat, 24 Oct 2026 05:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 24 Oct 2026 05:35 PM IST
विज्ञापन
The Congress will hold village-level public meetings against vote theft.
उत्तरकाशी। कथित वोट चोरी और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस अब गांव-गांव चौपाल लगाकर बूथ स्तर तक अभियान चलाएगी। पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूचियों की जांच कर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और नामों में विसंगतियां दूर कराने के लिए प्रयास करेंगे। शनिवार को उत्तरकाशी पहुंचे हरियाणा युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित सिहाग ने कहा कि वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान को तेजी दी जाएगी।
विज्ञापन

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विश्वनाथ मंदिर से न्याय यात्रा निकाली। यात्रा के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित सिहाग ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा जरूरी है। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष घनानंद नौटियाल, मनीष राणा, कमल सिंह रावत, कनकपाल सिंह परमार आदि भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed