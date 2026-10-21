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Uttarkashi News: रामलीला के कलाकारों को किया गया सम्मानित

Wed, 21 Oct 2026 07:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Wed, 21 Oct 2026 07:29 PM IST
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Ramlila performers were felicitated.
राम राज्याभिषेक के साथ हुआ मंचन का समापन, शोभायात्रा निकाली गई
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उत्तरकाशी। आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला का बुधवार को भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
दशहरे पर रावण वध के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने के बाद बुधवार को समिति की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। आजाद मैदान से शुरू हुई शोभायात्रा नगर के प्रमुख चौक-चौराहों से होते हुए रामलीला मंच पर पहुंची। यहां लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे भगवान श्रीराम का विधि-विधान से राज्याभिषेक किया गया। श्रीराम के अयोध्या का राजपाट संभालने के प्रसंग के साथ रामलीला का समापन हुआ।
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समापन अवसर पर रामलीला के सफल मंचन में योगदान देने वाले कलाकारों को समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व चारधाम विकास परिषद के अध्यक्ष सूरतराम नौटियाल, नगरपालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, डॉ. भगवन नौटियाल ने रामलीला के पात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉ. जयेंद्र सिंह पंवार, शांति प्रसाद भट्ट, अरविंद सिंह राणा, गजेंद्र सिंह मटूड़ा, भूपेश कुडियाल, ब्रह्मानंद नौटियाल, रमेश चौहान, महेंद्र सिंह पंवार, चंद्रमोहन सिंह पंवार, अब्बल सिंह पंवार, खुशहाल सिंह चौहान और विजय चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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