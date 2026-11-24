उत्तरकाशी: पवाणी गांव में भीषण अग्निकांड, सिलिंडर फटने के बाद लिया विकराल रूप, 30 लकड़ी के भवन जलकर राख
पवाणी गांव में अचानक लकड़ी के घर में आग लग गई। भवन लकड़ी के होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है।
विस्तार
उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकासखंड के पवाणी गांव में भीषण आग लगने से करीब 30 लकड़ी के भवन जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ग्रामीण यश पंवार ने बताया कि रसोई गैस सिलिंडर फटने के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते कई भवनों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। आग की भयावहता को देखते हुए ग्रामीण एकजुट होकर आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लकड़ी से बने भवन होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है।
फिलहाल ग्रामीण आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है।