Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Gangotri Highway: Seven rain drains from Sukki Band to Harshil pose a threat

गंगोत्री हाईवे : सुक्की बैंड से हर्षिल तक सात बरसाती नाले बने खतरा

Thu, 12 Nov 2026 07:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 12 Nov 2026 07:27 PM IST
विज्ञापन
Gangotri Highway: Seven rain drains from Sukki Band to Harshil pose a threat
तेजी से गिरता है पहाड़ों से पानी व बोल्डर, जोखिमभरा हो जाता है सफर
विज्ञापन

सुक्की बैंड की चढ़ाई पर एक नाले के पास सड़क की कंक्रीट भी उखड़ गई है पूरी
उत्तरकाशी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुक्की बैंड से झाला और हर्षिल के बीच सफर करना बरसात और सर्दियों में जोखिम भरा बना हुआ है। इस हिस्से में करीब सात बरसाती नाले पड़ते हैं जहां पहाड़ों से आने वाला पानी तेज बहाव के साथ मलबा और बड़े बोल्डर सड़क तक पहुंच जाते हैं। वहीं, सुक्की बैंड की चढ़ाई पर एक नाले के पास सड़क की कंक्रीट पूरी तरह उखड़ चुकी है।
स्थिति यह है कि कंक्रीट के नीचे की सरिया बाहर निकल आई है और सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर पानी के बहाव की चपेट में है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए हादसे का खतरा बना है। सुक्की बैंड से झाला और हर्षिल के बीच स्थित नालों पर खड़ी ढलान और तीखे मोड़ के कारण बारिश के दौरान पानी तेजी से बहता है।
विज्ञापन

अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से कई बार यातायात बाधित होने की आशंका रहती है। वहीं, सर्दियों में नालों का पानी सड़क पर जमने से फिसलन भी बढ़ जाती है। मार्ग गंगोत्री धाम के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बीआरओ के कमांडर राजकिशोर ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद यातायात कम होने पर दो-तीन नालों पर मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां ह्यूम पाइप भी डाले जाएंगे। क्षतिग्रस्त हिस्सों में पहले की तरह पीसीसी (सीमेंट कंक्रीट) का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब एक महीने के भीतर इन स्थानों को दुरुस्त करने का लक्ष्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed