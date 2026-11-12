Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Untouched tourist places of Uttarkashi will get recognition

Uttarkashi News: उत्तरकाशी के अनछुए पर्यटन स्थलों को मिलेगी पहचान

Thu, 12 Nov 2026 06:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 12 Nov 2026 06:09 PM IST
विज्ञापन
Untouched tourist places of Uttarkashi will get recognition
प्रशासन की ओर से आयोजित किया जा रहा है दिसंबर में विंटर टूरिज्म कॉनक्लेव
विज्ञापन

उत्तरकाशी। शीतकाल में पर्यटकों की कम आवाजाही को बढ़ाने और जिले के अनछुए पर्यटन स्थलों को नई पहचान दिलाने के लिए दिसंबर में विंटर टूरिज्म कॉनक्लेव आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए उत्तरकाशी के उन गांवों और प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी है जहां पर्यटन की संभावनाएं तो है लेकिन अब तक पर्यटकों की आवाजाही सीमित है।
कॉनक्लेव की तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान ट्रैकिंग, विलेज टू विलेज पर्यटन, बर्ड वॉचिंग, स्टारगेजिंग, साइक्लोथॉन, हॉट एयर बैलून और पैरामीटर जैसी गतिविधियां आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन का लाभ दूरस्थ गांवों तक पहुंचना चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार और ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर मिल सके। इसके लिए होम स्टे और ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
विज्ञापन

पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों की बेहतर स्थिति, सुरक्षित ट्रैकिंग मार्ग, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षित गाइड और आपातकालीन बचाव व्यवस्था भी जरूरी है। साथ ही युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। डीएम ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य शीतकाल में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed