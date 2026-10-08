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Uttarkashi News: ठेकेदारों ने नगर पंचायत को दी एक सप्ताह की चेतावनी

Thu, 08 Oct 2026 06:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 08 Oct 2026 06:03 PM IST
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Contractors issue one-week ultimatum to the Nagar Panchayat.
नौगांव (उत्तरकाशी)। नगर पंचायत के विकास कार्यों का भुगतान लेते समय ठेकेदारों से दो प्रतिशत आयकर तो काट लिया गया लेकिन यह रकम विभागीय पोर्टल पर दर्ज नहीं होने से ठेकेदारों में आक्रोश है। ठेकेदार संघ ने नगर पंचायत प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर समस्या हल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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ठेकेदार संघ का आरोप है कि बार-बार आग्रह के बावजूद नगर पंचायत प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि जब भुगतान से टैक्स की रकम काटी जा रही है तो उसका रिकॉर्ड भी समय पर पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए। रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से उन्हें आर्थिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर परेशानी उठानी पड़ रही है। संघ अध्यक्ष विजय राणा के नेतृत्व में ठेकेदारों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मनवीर बर्त्वाल, विशाल मणि डिमरी, संजय रावत, सोबन सिंह, अर्जुन सिंह, प्रताप सिंह और सुनील सिंह आदि शामिल रहे। संवाद
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