Uttarkashi News: भालू ने गोशाला की छत की क्षतिग्रस्त, शहद के बॉक्स तोड़े

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घटना का पता सुबह चला जब शैलेन्द्र चौहान मवेशियों को घास देने गोशाला पहुंचे। बताया गया कि भालू बाहर निकलते समय दरवाजा भी तोड़ गया। वहीं, स्योरी फल पट्टी में भी भालू ने एक अन्य गोशाला में घुसने का प्रयास किया। करीब एक सप्ताह पहले कफनौल गांव में भालू ने रणवीर सिंह पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वन क्षेत्राधिकारी विवेक चौहान ने बताया कि गश्ती दल क्षेत्र में मुस्तैद है और निगरानी बढ़ाई गई है। संवाद

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नौगांव (उत्तरकाशी)। कफनौल क्षेत्र में भालू की लगातार बढ़ती सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत है। भालू ने गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर जाड़िया तोक में शैलेन्द्र चौहान की गोशाला की छत तोड़कर अंदर रखे मधुमक्खी पालन के बॉक्स क्षतिग्रस्त कर दिए।