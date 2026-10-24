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Uttarkashi News: भालू ने गोशाला की छत की क्षतिग्रस्त, शहद के बॉक्स तोड़े

Sat, 24 Oct 2026 05:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 24 Oct 2026 05:38 PM IST
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A bear damaged the roof of the cowshed and broke open the honey boxes.
नौगांव (उत्तरकाशी)। कफनौल क्षेत्र में भालू की लगातार बढ़ती सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत है। भालू ने गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर जाड़िया तोक में शैलेन्द्र चौहान की गोशाला की छत तोड़कर अंदर रखे मधुमक्खी पालन के बॉक्स क्षतिग्रस्त कर दिए।
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घटना का पता सुबह चला जब शैलेन्द्र चौहान मवेशियों को घास देने गोशाला पहुंचे। बताया गया कि भालू बाहर निकलते समय दरवाजा भी तोड़ गया। वहीं, स्योरी फल पट्टी में भी भालू ने एक अन्य गोशाला में घुसने का प्रयास किया। करीब एक सप्ताह पहले कफनौल गांव में भालू ने रणवीर सिंह पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वन क्षेत्राधिकारी विवेक चौहान ने बताया कि गश्ती दल क्षेत्र में मुस्तैद है और निगरानी बढ़ाई गई है। संवाद
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