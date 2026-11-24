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विभाग की ओर से उन गांवों और क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां लंबे समय से सिंचाई की समस्या बनी हुई है। जिन इलाकों में नहर का पानी नहीं पहुंचता या भू-जल स्तर नीचे होने से किसानों को दिक्कत होती है वहां प्राथमिकता के आधार पर नलकूप लगाए जाएंगे। विभाग ने सर्वे के बाद स्थानों को अंतिम रूप दिया है। लघु सिंचाई खंड ने नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही टेंडर और निर्माण कार्य शुरू होगा। नलकूपों पर मोटर, पाइपलाइन और बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी विभाग की ओर से की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि काम को तय समय में पूरा कर नलकूपों को किसानों को सौंप दिया जाएगा ताकि आगामी रबी सीजन में किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके।किसानों को फायदाकई किसानों को सिंचाई के लिए महंगे डीजल पंप और निजी बोरिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे खेती की लागत बढ़ जाती है। सरकारी नलकूप लगने से किसानों की लागत घटेगी। समय पर सिंचाई मिलने से गेहूं, धान, गन्ना, सरसों और सब्जियों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। किसानों का कहना है कि कई बार पानी की कमी के कारण फसल समय पर नहीं बोई जाती जिससे नुकसान होता है। नलकूप लगने से यह समस्या खत्म हो जाएगी।किसानों की मांग पर ही नलकूपों के स्थानों का चयन किया गया है। नलकूप लगने से सिंचाई की परेशानी झेल रहे किसानों को लाभ होगा। -गजेंद्र पाल, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई