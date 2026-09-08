Udham Singh Nagar News: संगठन के लिए समर्पित महिलाओं को किया सम्मानित

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सितारगंज। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने थारू समाज और संगठन के लिए समर्पित महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सोमवार को थारू विकास भवन में आयोजित बैठक में संगठन के योग्य कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपकर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने, समाज में जागरूकता बढ़ाने और एकता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। वहां संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू सनातनी, संदीप ताड़ियाल, मनीष यादव, अश्वनी पाठक, राजकुमार, विक्रांत शर्मा, गौरव शर्मा, नरेंद्र रतूड़ी, राधेश्याम महाराज, वीना साहू, सीमा चौहान, जय जोशी, बसंती देवी आदि मौजूद रहे।