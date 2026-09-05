Udham Singh Nagar News: स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं

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विकास खंड के रामनगर-काशीपुर गांव में समूह की महिलाओं ने पेपर कटिंग मशीन स्थापित की है। महिलाएं पेपर मिल से कागज के बड़े रोल लाकर उसे ए-4, ए-3 और ए-5 जैसे विभिन्न साइज में काटती हैं और बंडल बनाकर बाजार में बेचती हैं। संकुल संगठन की अध्यक्ष रेखा बोहरा ने बताया कि उनके साथ आठ महिलाएं जुड़ी हैं। काम शुरू करने से पहले ब्लॉक स्तर से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। पिछले तीन माह से वे लगातार यह कार्य कर रही हैं। अब उन्हें काशीपुर ब्लॉक, जसपुर ब्लॉक, खटीमा, सितारगंज, विकास भवन और बैंकों से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। रेखा ने बताया कि संगठन के रूप में काम करने से उन्हें मजबूती मिली है। संगठन में सचिव सुमन, उपाध्यक्ष पूनम, उप सचिव रानी, सदस्य देवकी, प्रीति, मीनू, प्रेमलता, प्रिया और उषा मिलकर काम करती हैं। काम से होने वाली आय सभी में बराबर बांटी जाती है, जिससे हर महिला की आजीविका चल रही है।