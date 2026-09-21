Udham Singh Nagar News: जीएसटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का हल्लाबोल

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व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि विभाग व्यापारियों को डरा-धमकाकर टैक्स जमा करने का दबाव बना रहा है। व्यापारी कानून के दायरे में कारोबार कर रहा है लेकिन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी केवल टैक्स कलेक्शन की मशीन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं रुकी तो व्यापार मंडल आरपार की लड़ाई लड़ेगा और बाजार बंद करने के लिए मजबूर होगा।व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह, मनोज छाबड़ा, संदीप राव, प्रभात खुराना, जितेंद्र साहनी, शिवा चावला, कवलजीत बठला, राजेश कामरा, दिलीप गुगलानी, सोनू अनेजा, मांगेराम गर्ग, राजीव गंभीर, दीपक ग्रोवर, मयंक माटा, गुरदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।