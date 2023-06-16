Udham Singh Nagar News: दिवाली से पहले कारोबारियों का ग्राहकों को तोहफा, बाजार में लौटी रौनक

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इसके साथ ही कंपनियों की ओर से फ्री गिफ्ट, एक्सचेंज बोनस और जीरो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है। शोरूम में एलईडी टीवी, डबल डोर फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव और एसी की सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है। धनतेरस और दिवाली को लेकर लोग अभी से एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। 55 इंच के स्मार्ट टीवी पर आठ हजार तक की छूट और फ्रिज पर पांच हजार रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह ऑफर 15 नवंबर तक जारी रहेगा। कंपनियों ने भी त्योहार को देखते हुए नए मॉडल बाजार में उतारे हैं।कोट:पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार में रौनक है। कंपनियों ने नए मॉडल उतारे हैं और हम छूट के साथ गिफ्ट भी दे रहे हैं। -विकास कुमार, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी, रुद्रपुरग्राहकों की पसंद को देखकर हमने दिवाली से पहले दुकान पर स्टॉक मंगा लिया है। दिवाली पर इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद है। -जगत सिंह, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी, रुद्रपुरइलेक्ट्राॅनिक उपकरणों के रेटएलईडी 10 हजार से 70 हजार तकफ्रिज 15 हजार से 50 हजार तकवॉशिंग मशीन 11 हजार से 60 हजार तकएसी 25 हजार से 75 हजार तककूलर 10 हजार से 40 हजार तक