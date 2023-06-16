फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   The municipal office will shift to a new building after Diwali.

Udham Singh Nagar News: दीपावली के बाद नए भवन में शिफ्ट होगा पालिका कार्यालय

Sat, 24 Oct 2026 12:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
The municipal office will shift to a new building after Diwali.
जसपुर। नगर पालिका परिषद का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। इसके बनने से लोगों को पार्किंग समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। दीपावली के बाद पालिका कार्यालय नए भवन में शिफ्ट होने की उम्मीद है। ईओ उदयवीर सिंह ने बताया कि तत्कालीन पालिका प्रशासन और बोर्ड सदस्यों ने लपकना पुल के पास नए भवन का प्रस्ताव शासन को भेजा था। 1.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद करीब चार बीघा भूमि पर भवन का निर्माण पूरा हो गया है। पार्किंग, मीटिंग हॉल और सड़क समेत नौ कमरे तैयार हैं। पार्क बनाने की भी योजना है। कुछ छोटे काम शेष हैं, जो महीने के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। नए भवन में पालिका के कूड़ा वाहनों समेत अधिकारियों और नागरिकों के वाहन खड़े हो सकेंगे। साथ ही पुराने रजिस्टर और फाइलों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। संवाद
विज्ञापन




विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed