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बैतवाला में चकबंदी की प्रक्रिया वर्ष 1990 में शुरू की गई थी। तब सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। चकबंदी पूर्ण होते-होते पांच सदस्यों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर चकबंदी की प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं अपनाई गई।अनियमितता की शिकायत मिलने पर मंडलायुक्त दीपक रावत ने दो कानूनगो को अभिलेखीय त्रुटियों के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और धारा 52 का गजट होने के बाद पूरा रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में जमा हो गया।वहीं काशीपुर तहसील में पिछले तीन माह से खतौनियों के अमल दरामद का काम चल रहा है। ऐसे में किसानों को खतौनियां नहीं मिल पा रही हैं जिससे उनकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है। खाद-बीज, किसान निधि, धान तौल समेत कई काम अटके हुए हैं।क्या कहते हैं किसान- जमीन हमारी है, चक हमारा है, पर कागज हमारे हाथ में नहीं है। तहसील जाते हैं तो कहते हैं अमल दरामद चल रहा है। तीन महीने हो गए, अभी तक हमारी खतौनी नहीं चढ़ी है। - मुस्तफा मलिक, ग्रामीण- पहले पुराना खसरा था, उसी से खाद-बीज, किसान निधि का काम चल जाता था। अब गजट के बाद पुराना खसरा बेकार हो गया। नया खसरा मिला नहीं। अब बताओ, खेत का काम देखें या तहसील के चक्कर काटें। - बाबू हुसैन, ग्रामीण- खेत का धान कटा पड़ा है। तौल केंद्र वाले खतौनी मांग रहे हैं। खाद-बीज के लिए सोसायटी में खतौनी और फार्मर आईडी मांग रहे हैं। गांव के हर खातेदार की यही कहानी है। किसान निधि के लिए भी भटक रहे हैं। - सुरेंद्र सिंह बाजवा, ग्रामीणकोट -धारा 52 के बाद ग्राम बैतवाला का रिकॉर्ड मिल चुका है। छोटा गांव होने के कारण यहां अपेक्षाकृत खाते कम हैं। अमल दरामद के बाद जल्द ही तहसील से खतौनियां मिलने लगेंगी। - पंकज चंदोला, तहसीलदार, काशीपुर