Udham Singh Nagar News: सितारगंज में एसएसबी जवानों ने निकाली बाइक रैली

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कार्यवाहक कमांडेंट जसबीर सिंह के निर्देशन में आयोजित रैली में एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने आम नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों को नशे के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कार्यवाहक कमांडेंट जसबीर सिंह ने लोगों से अपील की कि वह स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। संवाद