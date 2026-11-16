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Udham Singh Nagar News: सितारगंज में एसएसबी जवानों ने निकाली बाइक रैली

Mon, 16 Nov 2026 11:37 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 16 Nov 2026 11:37 PM IST
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SSB personnel held a bike rally in Sitarganj
सितारगंज। नशामुक्त भारत अभियान के छह साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को एसएसबी जवानों ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान जवानों ने आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया।
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कार्यवाहक कमांडेंट जसबीर सिंह के निर्देशन में आयोजित रैली में एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने आम नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों को नशे के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कार्यवाहक कमांडेंट जसबीर सिंह ने लोगों से अपील की कि वह स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। संवाद
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