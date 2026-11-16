Udham Singh Nagar News: पत्र बांटकर लोगों को किया जागरूक

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बाजपुर। हक हकूक जनजागरण अभियान के तहत गांव खंबारी, गांव बरहैनी और हरसान में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान लोगों को उनके हक-हकूकों के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के पत्रक भी लोगों को बांटे गए। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि बाजपुर के बीस गांव की भूमि का मामला लंबे समय से लंबित है। इससे क्षेत्र के लोग परेशान है। जनता को जागरूक कर हकों की लड़ाई को मजबूत करना ही इस अभियान का संकल्प है। वहां उमेश डोभाल, शेर सिंह, राजकिशोर सिंह, रोहन सिंह, रूबी सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद