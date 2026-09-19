रुद्रपुर: 102 श्रमिकों की बहाली की मांग को लेकर सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी, कंपनी गेट पर डटे मजदूर

रुद्रपुर में सिडकुल पंतनगर की एक कंपनी के बाहर स्थायी श्रमिकों का सत्याग्रह शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। 102 श्रमिकों की कार्यबहाली की मांग को लेकर मजदूर संगठन से जुड़े कर्मचारी सुबह नौ बजे कंपनी गेट पर पहुंचे। इस दौरान महिला मजदूरों और बच्चों समेत सैकड़ों लोग सत्याग्रह में शामिल हुए।

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श्रमिकों का आरोप है कि एनसीएलटी की दिल्ली शाखा के निर्देशन में हुई नीलामी प्रक्रिया में कंपनी का स्वामित्व और प्रबंधन श्रमिकों एवं कर्मचारियों सहित नए संचालक को सौंपा गया था। इसके बावजूद 102 स्थायी श्रमिकों को अब तक काम पर नहीं लिया गया है। संगठन का दावा है कि नीलामी की शर्तों और बाद में एनसीएलएटी के आदेश के बावजूद कार्यबहाली नहीं हुई।श्रमिकों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी में ठेका श्रमिकों से उत्पादन कराया जा रहा है, जबकि स्थायी कर्मचारियों की बहाली नहीं की गई। उनका कहना है कि इस संबंध में श्रम विभाग और जिला प्रशासन के स्तर पर कई बार वार्ता हो चुकी है। श्रमिकों ने बताया कि वे 16 सितंबर से रोजाना सुबह नौ बजे ड्यूटी पर बहाली की मांग को लेकर कंपनी पहुंचते हैं और शाम पांच बजे वापस लौट जाते हैं। सत्याग्रह में रेखा देवी, दीपा देवी, गंगा देवी, कलावती, रामकली, पुष्पा समेत सैकड़ों श्रमिक मौजूद रहे।