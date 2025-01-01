Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर की टीम ने जीती जिला स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 07 Sep 2026 12:26 AM IST
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गदरपुर। कबड्डी संघ ऊधमसिंह नगर की ओर से रविवार को सकैनिया स्टेडियम में जिला स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र शर्मा और कबड्डी संघ ऊधमसिंह नगर के पदाधिकारी मेजर सिंह ने किया। प्रतियोगिता में खटीमा, शक्तिफार्म, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर और गदरपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों की नौ टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में करीब 100 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
पहले सेमीफाइनल में कुल्हा स्टेडियम ने शक्तिफार्म सितारगंज की टीम को 31-14 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में रुद्रपुर ने खटीमा को 33-15 से पराजित किया। फाइनल मुकाबले में रुद्रपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल्हा स्टेडियम को 36-26 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 19 और 20 सितंबर को कालाढूंगी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में ऊधमसिंह नगर का प्रतिनिधित्व करेंगी। संचालन जिला सचिव ब्रजेश कुमार दुबे ने किया। रेफरी की भूमिका गौरव उपाध्याय, संदीप कुमार, विशाल कुमार, शालिनी आर्या, विमल पांडेय और आशिक अली ने निभाई। संवाद
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पहले सेमीफाइनल में कुल्हा स्टेडियम ने शक्तिफार्म सितारगंज की टीम को 31-14 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में रुद्रपुर ने खटीमा को 33-15 से पराजित किया। फाइनल मुकाबले में रुद्रपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल्हा स्टेडियम को 36-26 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
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प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 19 और 20 सितंबर को कालाढूंगी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में ऊधमसिंह नगर का प्रतिनिधित्व करेंगी। संचालन जिला सचिव ब्रजेश कुमार दुबे ने किया। रेफरी की भूमिका गौरव उपाध्याय, संदीप कुमार, विशाल कुमार, शालिनी आर्या, विमल पांडेय और आशिक अली ने निभाई। संवाद
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