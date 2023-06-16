Udham Singh Nagar News: 26 से निकलेगी कार्तिक मास की प्रभातफेरी

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श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष महेश बब्बर ने बताया कि धार्मिक आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को भजन-कीर्तन, प्रभु नाम स्मरण और आध्यात्मिक साधना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे श्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रभातफेरी प्रारंभ होगी जो सुबह छह बजे वापस मंदिर पहुंचेगी। प्रभातफेरी के पश्चात मंदिर परिसर में पंडित पुष्पेंद्र शास्त्री के मुखारविंद से श्री कार्तिक माहात्म्य कथा का वाचन किया जाएगा। ब्यूरो