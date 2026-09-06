Udham Singh Nagar News: प्याज-टमाटर की कीमतों ने बिगाड़ा सब्जी का स्वाद

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बारिश के चलते पिछले 15 दिनों में प्याज 30 रुपये बढ़कर 60-70 रुपये किलो और टमाटर 40 से 50-60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। आलू के दाम 30 से 40 रुपये किलो हो गए हैं। फूलगोभी 100, शिमला मिर्च 100, भिंडी 40, तोरई 60, लौकी 50, खीरा 60 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। सब्जी विक्रेता आसिफ, धर्मेंद्र सैनी आदि ने बताया बारिश के कारण खेतों में सब्जी खराब हो रही है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। थोक मंडी में बाहर से सब्जियों की आवक कम होने से कीमतों में उछाल आया है, यह बढ़ोतरी अगले डेढ़-दो माह तक रहने की उम्मीद है।इनसेट500 रुपये भी पड़ रहे कमगृहणी सारिका, मोहिनी कश्यप आदि ने बताया कि दो दिन की सब्जी लेने में 500 रुपये भी कम पड़ रहे हैं। प्याज-टमाटर के बिना सब्जी बनती नहीं और दाम इतने ज्यादा हैं कि बजट बिगड़ रहा है। धनिया भी अब दस रुपये गड्डी मिल रहा है। लगातार बढ़ रही सब्जी की कीमतों के कारण रसोई में खाद्य सामग्रियों का संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है।