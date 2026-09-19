Udham Singh Nagar News: अंडर-14 बालक कबड्डी में न्याय पंचायत बरहैनी ने पाया पहला स्थान
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 19 Sep 2026 12:57 AM IST
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बाजपुर। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ-26 (विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी) के प्रथम दिन अंडर-14 और अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग में कबड्डी और पिट्टू प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
शुक्रवार को रिवरडेल स्कूल के मैदान में खेल महाकुंभ का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जोरावर सिंह भुल्लर, प्रभारी बीडीओ सुरेश पंत, एबीडीओ हरिकेश, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अंशु देवी और ब्लॉक खेल समन्वयक महेश रावत ने किया। संचालन महेंद्र सिंह यादव और प्रभु दयाल ममगई ने किया। प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक कबड्डी में न्याय पंचायत बरहैनी प्रथम, न्याय पंचायत सरकड़ी द्वितीय और न्याय पंचायत चकरपुर तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-14 बालिका कबड्डी में न्याय पंचायत बरहैनी प्रथम और न्याय पंचायत सरकड़ा द्वितीय रहे। अंडर-14 बालिका पिट्टू में न्याय पंचायत सरकड़ा प्रथम स्थान पर रही। अंडर-19 बालिका कबड्डी में न्याय पंचायत चकरपुर प्रथम और न्याय पंचायत बरहैनी द्वितीय, जबकि अंडर-19 बालक कबड्डी में न्याय पंचायत चकरपुर प्रथम और न्याय पंचायत बरहैनी द्वितीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर डोरी लाल, पवन राना, सुनीता, व्यायाम प्रशिक्षक चंद्रिका फौगाट, कृष्ण कुमार शर्मा, प्रदीप परमार आदि मौजूद रहे।
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शुक्रवार को रिवरडेल स्कूल के मैदान में खेल महाकुंभ का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जोरावर सिंह भुल्लर, प्रभारी बीडीओ सुरेश पंत, एबीडीओ हरिकेश, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अंशु देवी और ब्लॉक खेल समन्वयक महेश रावत ने किया। संचालन महेंद्र सिंह यादव और प्रभु दयाल ममगई ने किया। प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक कबड्डी में न्याय पंचायत बरहैनी प्रथम, न्याय पंचायत सरकड़ी द्वितीय और न्याय पंचायत चकरपुर तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-14 बालिका कबड्डी में न्याय पंचायत बरहैनी प्रथम और न्याय पंचायत सरकड़ा द्वितीय रहे। अंडर-14 बालिका पिट्टू में न्याय पंचायत सरकड़ा प्रथम स्थान पर रही। अंडर-19 बालिका कबड्डी में न्याय पंचायत चकरपुर प्रथम और न्याय पंचायत बरहैनी द्वितीय, जबकि अंडर-19 बालक कबड्डी में न्याय पंचायत चकरपुर प्रथम और न्याय पंचायत बरहैनी द्वितीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर डोरी लाल, पवन राना, सुनीता, व्यायाम प्रशिक्षक चंद्रिका फौगाट, कृष्ण कुमार शर्मा, प्रदीप परमार आदि मौजूद रहे।
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