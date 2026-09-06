Udham Singh Nagar News: शिक्षक दिवस पर छात्र ने बनाई गुरुजी की फोटो

विज्ञापन

खटीमा। खटीमा में शनिवार को विद्यालयों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। थारू राजकीय इंटर कॉलेज के 10वीं के छात्र यश भटनागर ने शिक्षक नरेंद्र सिंह रौतेला को उनका चित्र बनाकर भेंट किया। साथ ही सीबीएसई बोर्ड में 100 प्रतिशत रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहां पर प्रधानाचार्य संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। साथ ही जीआईसी सैजना, जीआईसी श्रीपुर बिचवा, जीआईसी बंडिया, जीजीआईसी खटीमा, राणा प्रताप इंटर कॉलेज, राजकुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज समेत विभिन्न स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाया गया। संवाद