फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Kisan Mela in Pantnagar starts today; Governor to inaugurate it.

Udham Singh Nagar News: पंतनगर में किसान मेला आज से, राज्यपाल करेंगे उद्घाटन

Fri, 02 Oct 2026 11:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Kisan Mela in Pantnagar starts today; Governor to inaugurate it.
पंतनगर। विवि परिसर में आज से 120वें किसान मेले व कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला छह अक्तूबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह करेंगे जबकि कृषि मंत्री गणेश जोशी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन

कुलपति डाॅ. शिवेंद्र कश्यप ने बताया कि उद्घाटन समारोह गांधी हाॅल में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद राज्यपाल व अन्य अतिथि मेला प्रांगण का भ्रमण करेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। बताया कि मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी किसानों, वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और युवाओं के लिए नवीन कृषि तकनीकों, अनुसंधान उपलब्धियों और कृषि आधारित नवाचारों को जानने और समझने का महत्वपूर्ण मंच होगा। निदेशक प्रसार शिक्षा डाॅ. जितेंद्र क्वात्रा ने बताया कि किसान मेले में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी।
विज्ञापन

विभिन्न मार्गों से आने वाले छोटे और बड़े वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। फूलबाग व नगला गेट से आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। समेटी व हरेला गार्डन गेट पर भी यातायात संचालन के लिए सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed