Udham Singh Nagar News: काशीपुर की बीडीसी बैठक 16 को

विज्ञापन



--

जसपुर क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक 21 को

जसपुर। क्षेत्र पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक अब 21 सितंबर को सुबह 11 बजे ब्लॉक सभागार में होगी। बैठक की तिथि पहले 12 अगस्त निर्धारित थी लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई थी। बीडीओ कमल कुमार कंडपाल ने बताया कि बैठक के लिए नई तिथि निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) से बैठक में समय से पहुंचने की अपील की है। संवाद

विज्ञापन

काशीपुर। काशीपुर क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) की बैठक 16 सितंबर को होगी। बैठक में पेयजल, जलसंस्थान, ऊर्जा निगम, नलकूप विभाग, गन्ना विभाग, सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रभा ने बताया कि पहले यह बैठक 15 सितंबर को होनी थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से बैठक अब 16 सितंबर बुधवार को होगी। संवाद