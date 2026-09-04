जन्माष्टमी पर महंगाई की मार: फल और फूलों के दाम में आया उछाल

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। लोग घरों के लिए भी फूल मालाएं खरीद रहे हैं। उपवास और पूजा में प्रयोग के लिए फलों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। फल-फूल की मांग बढ़ने से कीमतें भी तेज हो गई हैं। फूलों के कारोबारी राजेश कुमार ने बताया जन्माष्टमी पर 15 से 20 क्विंटल फूलों का प्रयोग मंदिरों को सजाने और घरों में पूजा-अर्चना में होता है। ऐसे में जन्माष्टमी के एक दिन पहले से फूलों की मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया फूलों के दामों में 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बढ़ोतरी हो गई है। फल विक्रेता बंटी यादव ने बताया कि जन्माष्टमी पर मुख्य रूप से केला, अमरूद और खीरा की सबसे अधिक मांग रहती है। ऐसे में दुकानदारों ने फलों के दामों में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।इनसेट.....फूलों के दाम प्रति किलो में :फूल अब पहलेगेंदा 400 300गुलाब 350 250मोंगरा 8000 6000जरबेरा 15 12 रुपये पीसरंजनीगंधा 20 15 रुपये पीसइनसेट......फलों के दाम प्रति किलो में :फल अब पहलेकेला 70-80 50-60 दर्जनअमरूद 100-120 80-100सेब 160-180 150