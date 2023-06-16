Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 16 Nov 2026 12:42 AM IST
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सोना : 1,42,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी : 1,85,000 प्रति किलो
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खेल : रुद्रपुर की 46वीं वाहिनी पीएसी में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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सुंदरकांड : रुद्रपुर के बालाजी धाम में सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
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चांदी : 1,85,000 प्रति किलो
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खेल : रुद्रपुर की 46वीं वाहिनी पीएसी में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
सुंदरकांड : रुद्रपुर के बालाजी धाम में सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।