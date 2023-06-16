Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन



चांदी : 1,85,000 प्रति किलो

==



खेल : रुद्रपुर की 46वीं वाहिनी पीएसी में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

--

सुंदरकांड : रुद्रपुर के बालाजी धाम में सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।

सोना : 1,42,000 प्रति 10 ग्राम