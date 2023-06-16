Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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रुद्रपुर के एमिनिटी अकादमी में फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से

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क्रिकेट:

रुद्रपुर के डीपीएस मैदान में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से

शिविर

काशीपुर- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की ओर से निशुल्क सहायक उपकरण वितरण रामलीला ग्राउंड में सुबह 11.30 बजे से



फुटबाल: