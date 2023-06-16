Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:19 AM IST
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फुटबाल:
रुद्रपुर के एमिनिटी अकादमी में फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से
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क्रिकेट:
रुद्रपुर के डीपीएस मैदान में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से
शिविर
काशीपुर- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की ओर से निशुल्क सहायक उपकरण वितरण रामलीला ग्राउंड में सुबह 11.30 बजे से
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रुद्रपुर के एमिनिटी अकादमी में फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से
क्रिकेट:
रुद्रपुर के डीपीएस मैदान में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से
शिविर
काशीपुर- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की ओर से निशुल्क सहायक उपकरण वितरण रामलीला ग्राउंड में सुबह 11.30 बजे से