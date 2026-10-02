Udham Singh Nagar News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 11:04 PM IST
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सोना- 1,53,200 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,30,000 प्रति किलो
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किसान मेला:
पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला सुबह 10 बजे से।
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शिविर:
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
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कार्यक्रम:
31वीं वाहिनी पीएसी में मेला व अन्य कार्यक्रम शाम सात बजे से।
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चांदी- 2,30,000 प्रति किलो
किसान मेला:
पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला सुबह 10 बजे से।
शिविर:
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम:
31वीं वाहिनी पीएसी में मेला व अन्य कार्यक्रम शाम सात बजे से।