Udham Singh Nagar News: शहर में आज

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चांदी- 2,30,000 प्रति किलो

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किसान मेला:

पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला सुबह 10 बजे से।

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शिविर:

पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।

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कार्यक्रम:

31वीं वाहिनी पीएसी में मेला व अन्य कार्यक्रम शाम सात बजे से।

सोना- 1,53,200 प्रति 10 ग्राम